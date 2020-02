Le déplacement à Charleroi, tournant de la saison du Essevée?

Partagé entre la fierté d'avoir vraiment tenu tête au Club de Bruges et la grosse déception d'être passé tout près d'une nouvelle finale de Coupe de Belgique, Francky Dury sait que son Essevée n'a pas le choix : il faut directement tourner le bouton.

Encore plus avec un déplacement périlleux à Charleroi au programme. "Ce sera un match clé. Si nous gagnons, nous resterons en course pour les playoffs 1 et c’est la seule chose qu’on doit avoir à l’esprit", insiste Francky Dury dans les colonnes du Laatste Nieuws.

Pas question donc, pour le coach de Zulte et ses ouailles de penser à la suite ou à la concurrence. "Les cinq autres matchs seront, évidemment, aussi très importants, mais nous n’allons pas parler maintenant de la 29e ou de la 30e journée. Le plus important, c’est le match de ce samedi."

Une victoire à Charleroi permettrait d’ailleurs à Zulte de recoller à la sixième place de Genk, qui se déplace à l’Antwerp dimanche soir...