Le bout du tunnel pour Makarenko: "Laisser le passé et Anderlecht derrière moi"

Pour la première fois depuis son retour en terres courtraisiennes, Yevhen Makarenko était titulaire, mercredi soir, contre Waasland-Beveren.

Il n'avait plus connu un tel bonheur depuis le 2 décembre 2018 et un déplacement d'Anderlecht à Genk. Il a donc savouré son retour au premier plan, 437 jours plus tard. "Ça fait du bien de commencer à nouveau un match et je tiens à remercier toute la famille de Courtrai pour son soutien", insiste-t-il.

"Je suis un professionnel donc j'attendais ma chance, mais elle n'est jamais arrivée. Mais c'est le passé maintenant et je veux le laisser derrière moi. Je veux désormais me concentrer sur mon histoire, ici, à Courtrai." Et il va falloir un peu de temps à l'Ukrainien pour retrouver son meilleur niveau. "J'ai encore besoin de match pour retrouver le rythme et je ne me sens pas encore tout à fait fit", conclut-il.