Après son doublé à Eupen, Jonathan David veut créer la surprise à l'AS Roma

Le prodige canadien a encore fait parler la poudre ce vendredi soir en plantant u doublé du côté d'Eupen. La Gantoise s'imposera finalement dans la douleur chez les Germanophones en arrachant la victoire en fin de rencontre (2-3).

"Nous savions que ce serait compliqué ici à Eupen. Nous avons bien débuté puis Eupen a égalisé. Un deuxième but puis pareil, l'adversaire qui revient au score", confie Jonathan David. "À la pause, nous avons convenu qu'il ne fallait plus prendre de buts, la défense devait être meilleure qu'en première période. Nous savions que nous aurions la possibilité de marquer ce troisième but. Nous ne lâchons rien", souligne l'international canadien.

La Gantoise revient donc provisoirement à six points du Club de Bruges qui recevra Waasland-Beveren samedi. "Nous sommes deuxièmes et nous essayons de prendre des points et de continuer d'avancer et de pousser. Nous verrons ce que le Club fait ce week-end, nous avons fait notre boulot de notre côté", précise l'attaquant des Buffalos.

Jeudi, La Gantoise ira défier l'AS Roma au stade Olimpico. "Un super match face à une équipe historique. Nous allons tout faire pour effectuer un bon résultat là-bas et y prendre du plaisir. Nous ne serons pas intimidés, nous sommes conscients de nos qualités. Nous voulons créer la surprise, tout est possible en football. Puis le match retour se déroulera à la Ghelamco Arena où nous sommes invaincus", a conclu Jonathan David.