Officiel : Peter Verbeke rejoint Anderlecht, La Gantoise surprise mais pas inquiète

Les Buffalos ont confirmé la nouvelle en officialisant le départ de leur directeur sportif. Peter Verbeke rejoindra bien le Sporting d'Anderlecht pour renforcer la cellule de scouting des Mauves.

La Gantoise annonce sur son site officiel qu'elle prend acte de la démission de son directeur sportif. Verbeke avait rejoint Gand en 2018. Son désormais ancien club se veut étonner de ce départ, tant tout semble fonctionner pour le mieux du côté gantois d'un point de vue sportif et financier. La direction gantoise écrit dans un communiqué : "Malgré la très bonne conjoncture, il a préféré démissionné cette semaine".

Mais les dirigeants buffalos ne sont pas inquiets pour autant : "Le club tient à préciser que son départ ne signifie en aucun cas que le KAA Gent quittera sa nouvelle voie. Au contraire, notre voie vers une plus grande professionnalisation sera maintenue tant dans le travail chez les jeunes que dans le recrutement du noyau A. Les nominations de Björn De Neve en avril 2019 et de Tim Matthys en octobre 2019 en témoignent. La direction du club est plus déterminée que jamais à continuer d'investir dans la méthode de travail professionnelle actuelle".