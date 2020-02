Mats Rits sauve le Club de Bruges mais n'est pas l'homme du match selon son coach

Inscrire les deux buts de la rencontre et offrir les trois points à son équipe sans être homme du match ? C'est possible selon Philippe Clement.

Après s’être plaint de la stratégie ultra-défensive de Waasland-Beveren, Clement était également déçu de ses propres joueurs en interview d’après match recueillie par nos soins.

Quand on lui demande s’il a un homme du match à ressortir de cette rencontre médiocre, il assure : « Le meilleur joueur ce samedi soir était notre douzième homme. Nos supporters ont fait gagner notre équipe et on a empoché deux points importants grâce à eux. Ils ont continué à pousser l’équipe vers l’avant ».

Comme à leur habitude, le Jan Breydel a également mis la pression sur l’arbitrage. Le référé a en effet sorti sept cartes jaunes contre les Waaslandiens, dont deux ont provoqué une expulsion. La rallonge du match de six minutes aura finalement permis aux Brugeois de s’imposer dans le temps additionnel.