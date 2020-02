Angel Di Maria a dévoilé son top 5

L'international argentin (32 ans, 33 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) a une carrière particulièrement bien remplie et a évolué aux côtés de sacrés joueurs.

Interrogé par Bleacher Report, Angel Di Maria a donné son top 5 : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar et Kylian Mbappé.

Concernant La Pulga qu’il fréquente en sélection, El Fideo affirme qu’il est "le meilleur joueur du monde". À propos de la star portugaise qu’il a côtoyé au Real Madrid, El Fideo dit de lui qu’il est "un travailleur avec de grandes qualités mentales et physiques" et que "ce n’est pas un hasard s’il a gagné cinq fois le Ballon d’Or".

Concernant le géant suédois avec lequel il a évolué une saison au PSG, Zlatan est "le plus arrogant" mais est "impressionnant et possède des qualités incroyables". Neymar, lui, est "le plus fort techniquement" tandis que le Français est "un prodige qui gagnera le Ballon d’Or" et qui "deviendra le meilleur joueur du monde après Messi".