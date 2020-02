Deux nouvelles défaites qui arrangent bien Anderlecht : "Il va falloir commencer à gagner"

Les concurrents d'Anderlecht tiennent à leur donner une énième chance d'accéder aux Play-Offs 1. Tout comme Genk, Zulte Waregem s'est encore incliné et réalise un 3 sur 15 en 2020.

Après la défaite à domicile 1-2 face à une équipe qui n'a plus rien à jouer sportivement en cette fin de saison régulière (Mouscron), Francky Dury cherchait des explications. L'absence de nombreux défenseurs l'a poussé à sélectionner un nombre d'attaquants plus important que souhaité : "J'ai tellement d'attaquants dans mon effectif, mais si peu d'équilibre...Les absences de Seck, Marcq et Pletinckx nous ont dérangé".

Mais Dury essaye toujours de se convaincre que les Play-Offs 1 seront possibles : "Si moi je n'y crois plus, personne n'y croira. J'avais calculé que nous devions faire un 9 sur 9 pour rester compétitifs... Bref, un moment, il va bien falloir commencer à gagner". Prochain match de Zulte ? Un déplacement à Ostende, plus que jamais concerné par la lutte pour le maintien.