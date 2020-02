La chance de Bruges ? Moins de 68 heures de repos, une affiche et deux déplacements

Manchester United se déplace à Londres ce lundi soir pour disputer un match important. Et ils ne comptent pas demander son report, comme l'avait fait Bruges à l'époque pour son match contre Charleroi. A 21 heures, les Red Devils affronteront les Blues de Chelsea.

Le noyau repris ne ressemble en rien à une équipe B. Soolskjaer risque donc d'aligner sa grosse artillerie, à moins de 70 heures du coup d'envoi du match à Bruges. De plus, McTominay, Pogba et Rashford sont toujours blessés. Odion Ighalo, le nouvel attaquant chinois est lui toujours placé en quarantaine et s'entraîne seul. Définitivement, les Brugeois ont leur chance contre le géant mancunien. Encore faudra-t-il livrer une meilleure rencontre que contre Waasland-Beveren.

Find out when we can expect several key Reds to return to the #MUFC squad 👇