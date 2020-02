Nathan Verboomen et Lothar D'hondt pour siffler les deux affiches du week-end

La 27ème journée de Jupiler Pro League prend place ce week-end. Quatre équipes du top 6 actuel s'affronteront entre elles.

Wesley Alen donnera le premier coup de sifflet vendredi soir, en lançant les hostilités entre Courtrai et Genk. Samedi 18h, première des deux grosses affiches du week-end, certainement la plus compliquée à arbitrer au vu du dernier match de Coupe entre les deux équipes et de la propension de l'Antwerp à jouer très physique. Alors que le Great Old se déplacera à Sclessin, c'est Nathan Verboomen qui aura la lourde tâche de tenter d'apaiser les esprits.

Dimanche, Lothar D'hondt arbitrera l'autre match au sommet de la 27ème journée ; le leader brugeois reçoit le troisième carolo à 14h30. Alexandre Boucaut sera lui l'arbitre de la rencontre entre Anderlecht et Eupen.