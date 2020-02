L'ex-Mauve Mike Trésor prêt à franchir un cap ? Les observateurs répondent

Auteur d'une bonne saison avec Willem II, Mike Trésor continue de convaincre les observateurs de l'Eredivisie.

Auteur d'une bonne saison jusqu'à présent avec Willem II (9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues), l'ancien jeune d'Anderlecht Mike Trésor Ndayishimiye pourrait ne pas faire de vieux os dans son club actuel.

En effet, pour la chaîne sportive Fox Sports, plusieurs consultants néerlandais ont répondu à la question quant à savoir si le milieu offensif belge était d'ores et déjà prêt pour franchir un cap en rejoignant un club de premier plan en Eredivisie.

A cette question, Hans Kray Junior a notamment répondu que "l'Ajax, Feyenoord et le PSV prennent peu de risque s'ils achetent ce garçon pour un, deux ou trois millions d'euros". De plus, celui-ci a ajouté que, même si la possibilité de le laisser un an supplémentaire en prêt à Willem II pour qu'il s'aguerrisse était possible, il le prendrait immédiatement s'il était à la place des clubs précédemments cités.

Si les autres analystes présents sur le plateau se sont montrés plus mesurés, en affirmant notamment qu'il était peut-être un peu tôt, ou qu'il était nécessaire d'attendre de voir comment les performances de Willem II évolueraient dans les prochaines semaines, tous semblaient s'accorder sur le potentiel du joueur de 20 ans.