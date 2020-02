Le nouveau chef du scouting d'Anderlecht partage ses idées

Anderlecht a amené Peter Verbeke au Lotto Park pour réformer le scouting. L'ancien manager sportif de Gand a quelques idées pour changer les choses ...

Peter Verbeke a des idées bien arrêtées concernant le scouting et veut les mettre en application à Anderlecht : "Il faut travailler sur deux fronts : du screening sur base de statistiques au préalable, puis un screening via images et présence sur place", estime le nouveau chef du scouting du RSCA dans un entretien accordé à Sport-Foot Magazine.

"La première étape est primordiale car de nos jours, c'est impossible d'envoyer des recruteurs dans le monde entier", souligne Verbeke.

Changer d'approche avec les jeunes

Peter Verbeke aimerait également changer les choses au niveau des jeunes joueurs, qui reçoivent à ses yeux beaucoup trop vite un contrat professionnel. "Je remarque que la mentalité des agents vis-à-vis des adolescents n'a pas changé. Peu importe qu'ils aient 13 ans, à leurs yeux", regrette-t-il.

"À part Zinho Vanheusden, tous les jeunes qui sont partis à l'étranger peinent à être titulaires actuellement dans leur club. Mais voilà mon avis : si un jeune de 13 ans reçoit de l'argent, il en demandera le double à 16 ans, puis partira à 18 ans à l'étranger", lance Verbeke. "Donner un contrat à un joueur de 15 ans est insensé. On ne voit ça qu'en football".