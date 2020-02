Clinton Mata y songe souvent : "C'est dommage que je ne puisse plus jouer pour les Diables Rouges"

Au sommet de son art cette saison avec le Club de Bruges, Clinton Mata aurait pu revendiquer une place dans le noyau de Roberto Martinez.

Malheureusement pour lui, ce ne sera plus possible. Le natif de Verviers a déjà opté pour son pays natal. Mata a, en effet, porté à huit reprises la vareuse angolaise.

Dans un entretien réalisé par Het Laatste Nieuws, l'arrière droit brugeois revient sur ce choix : "C'est dommage que je ne puisse plus jouer pour les Diables Rouges. C'est l'une des plus grandes équipes d'Europe et dans le système de Martinez, j'aurais pu être une valeur ajoutée. Si j'y pense trop, je vais me cogner la tête contre le mur" sourit-il. "C'est un rêve d'enfant de participer à un championnat d'Europe et à une Coupe du Monde".

Mais, en tant que bon compétiteur, Mata se penche vers le futur et préfère ne pas trop regretter ses choix : "Je ne regrette pas ce choix, tout simplement parce que cela me semblait évident pour moi à l'époque".