Obbi Oulare heureux : "L'ADN Standard a parlé ce samedi soir"

Le buteur des Rouches a inscrit un magnifique but ce samedi soir face à l'Antwerp et a permis aux siens d'enregistrer une précieuse victoire (1-0).

Obbi Oulare a inscrit l'unique but de la partie ce samedi soir, et quel but ! "Je suis un homme heureux, comme tous les supporters. Nous sommes qualifiés pour les playoffs 1, une clean sheet et une victoire, tout est parfait", a confié le buteur liégeois qui a décoché un missile flashé àn 129km/h. "Un bon coup de pied et ça part bien. J'ai couru vers Mbaye Leye car j'avais parlé avec lui du fait d'avoir du mal à marquer dernièrement malgré mes bonnes prestations. Il m'a dit de ne pas m'en soucier et de ne pas trop réfléchir. Et voilà, c'est grâce à lui aussi si j'ai marqué ce soir", a souligné l'attaquant.

Les troupes de Michel Preud'homme étaient animées par un sentiment de revanche avant la rencontre contre l'Antwerp. "Je n'ai pas disputé cette rencontre mais je pense qu'il y a eu un manque de respect de leur part envers nous, nos supporters et le club. Nous avons répondu sur le terrain et sommes restés concentrés, c'est la meilleure des réponses. L'ADN Standard a parlé ce samedi soir et nous avons pris les trois points", a précisé l'ancien joueur du Club de Bruges.

Le Standard est assuré de disputer les playoffs 1 après ce succès glané à Sclessin. "Nous sommes plus tranquilles mais il faut continuer de prendre des points durant les trois derniers matchs", ajoute l'avant-centre des Rouches. "Je commence tout doucement à retrouver mon niveau. Je suis content de marquer car cela trottait un peu dans ma tête quand tu te crées des occasions et qu'elles ne vont pas au fond", a conclu Obbi Oulare.