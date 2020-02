Jonathan David jouera avec le Taureau d'or dans son dos : "Je veux conserver cette première place"

Gand a joué au chat et à la souris avec STVV pendant une heure. Le prodige canadien a réalisé un coup du chapeau avant de recevoir des applaudissements à sa sortie. En tête du classement des meilleurs buteurs, il est prêt pour le match retour face à l'AS Roma.

Jonathan David était content en zone mixte. "C'est mon premier coup du chapeau. Génial pour moi, bien que je doive aussi remercier mes coéquipiers", a confié le Canadien qui avait déjà été l'auteur d'un doublé la semaine dernière du côté d'Eupen.

David a vu l'ensemble de la Ghelamco Arena l'applaudir à sortie, une véritable ovation pour l'attaquant. "Quelque chose de grandiose. Cela me donne une sensation fantastique et me donne beaucoup de confiance pour jeudi."

Taureau d'or

Jonathan David jouera avec le Taureau d'or dans le dos la semaine prochaine. Il compte désormais trois buts de plus que Mbokani (15 buts). "Ce n'est certainement pas une obsession, mais il est clair que je veux clore la saison en tant que meilleur buteur. Je ne veux pas abandonner cette première place. Cela se passe très bien ces dernières semaines, mais Mbokani a déjà prouvé qu'il peut marquer à n'importe quel moment", conclut le jeune Canadien.