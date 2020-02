Davy De Fauw dans le top 10 d'un classement des meilleurs buteurs européens

38 ans, cela n'empêche pas ce bon vieux Davy De Fauw de figurer dans le top 10 des meilleurs buteurs européens, parmi les défenseurs.

L'arrière droit de Zulte Waregem a en effet déjà planté cinq buts en Jupiler Pro League cette saison. Certes, tous sur pénalty... En attendant, le vieux soldat belge figure parmi les plus grands buteurs défenseurs d'Europe. Il en a même planté un de plus qu'un certain Virgil Van Dijk. De là à comparer le Gantois au meilleur défenseur du monde...

Dans cette liste établie par le journal portugais A Bola, on retrouve en tête un cas particulier. Alex Telles est un défenseur. Pourtant, il est le meilleur buteur de l'équipe de Porto. Avec 8 buts inscrits dans le championnat portugais, il en a inscrit plus que ses attaquants. La touche Sergio Conceiçao ?