Kaya, Pletinckx, Van Damme, Benson,... le point sur les blessures avant de cruciaux matchs

La course pour le titre semble ne plus être la plus importante ces dernières semaines, tant celles pour le maintien et la sixième place sont serrées et passionnantes.

Ce week-end, de nouvelles confrontations cruciales ont lieu. Le duel à distance entre le Cercle de Bruges, Ostende et Waasland-Beveren se poursuit. Les Brugeois, en forme, peuvent compter sur le retour de Miguel Van Damme. Le noyau est d’ailleurs au complet, indique Sporza, avant de rencontrer La Gantoise ce dimanche. Pour se donner toutes les chances, les Ostendais comptent sur le support de leur public. Ils mettront à disposition des bus gratuits pour le déplacement à l’Antwerp, même si, ce n’est jamais évident de se faire entendre au Bosuil. Genk contre Bruges et Malines à Saint-Trond ; devant Anderlecht, il s’agit des deux principaux candidats pour la sixième place. Les Malinwas ne pourront toujours pas compter sur Kaya. Blessé à la cheville, il ne s’est toujours pas entraîné avec le groupe. Selon Het Nieuwsblad, il ne devrait faire son retour seulement contre Eupen le 7 mars. Du côté de Zulte Waregem, la messe semble dite. Pourtant, Pletinck, Bossut et Seck font leur retour sur les terrains. Enfin, l’Anversois Benson a reçu un coup direct ce mardi soir à l’entraînement.