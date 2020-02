Un 492ème et peut-être dernier match d'Overmeire à Lokeren sous haute tension

Le Sporting Lokeren s'est incliné 0-2 ce vendredi soir contre le Beerschot. La situation financière du club waeslandien est telle que les joueurs ne sont pas certains de pouvoir jouer les play-down.

Pour ne rien arranger, la tension était présente en fin de rencontre. Les supporters, forcément mécontents et frustrés de la situation de leur club de coeur pour lequel ils ont tant donné, ont exprimé leur déception. Rapidement, la Police est intervenue. La légende du club, Killian Overmeire, n'a pas apprécié la manière d'agir des policiers : "On ne peut rien reprocher à nos supporters. D'accord, il y avait de la frustration, mais je les comprends malgré tout. Je comprends moins bien l'action de la police, de loin la plus stupide de la soirée. Les supporters s'étaient clairement calmés au moment d'intervenir" confiait-il à Het Laatste Nieuws.

L'homme de 34 ans qui a passé toute sa carrière à Lokeren - pour 492 rencontres disputées - était très ému en fin de rencontre : "Vous ne pouvez pas imaginer les montagnes russes émotionnelles vécues ces dernières semaines. Pour tout le club, c'est tellement épuisant ! Mais nous sommes prêts à nous battre et à jouer les play-down, si c'est possible".