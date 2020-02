Vormer et Dennis absent en finale de la Coupe de Belgique ? Bruges entame une course contre la montre

Les deux joueurs étaient absents pour le choc face à Manchester United et devraient l'être pour le reste de la saison.

Le Club de Bruges devra certainement se passer de Ruud Vormer et Emmanuel Dennis pour le reste de la phase classique. Si ce n'est pas un problème en soi, vu que la première place est largement assurée, cela pourrait le devenir en cas d'absence prolongée des deux joueurs.

Le Néerlandais, blessé au ligament du genou, et le Nigérian, blessé à la cheville, pourrait cependant manquer la finale de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp, selon le Nieuwsblad.

Alors que leur absence doit être de quatre semaines, le Club de Bruges entame une véritable course contre la montre pour tenter de récupérer ses éléments le plus vite possible.