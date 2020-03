Le faiseur de miracles du Cercle de Bruges: "Cette fois, nous avons eu de la chance"

Si les choses vont bien avec le Cercle de Bruges, ils peuvent réserver une place pour une statue de cet homme dans leur nouveau stade. Storck a transformé l'équipe.

Le travail de nettoyage de Storck ne doit pas être sous-estimé. Oui, il a traversé le club "comme un ouragan", mais c'était aussi nécessaire. Tout le personnel et le vestiaire ont été nettoyés et seules les personnes qui voulaient suivre sa vision ont été laissées lorsque la tempête s'est calmée. Une stratégie qui a fonctionné.

Et qu'il allait également réussir contre le numéro deux du classement... "Non, je ne m'attendais pas à ça non plus", a déclaré un Storck souriant. "Je suis tellement fier de mes joueurs. Comment ils se sont battus ici. Je voulais voir ça."

Beaucoup se sont trompés au cours des deux derniers jours en envoyant le Cercle en relégation. "Nous savions que les deux autres avaient perdu et nous savions donc que nous pouvions faire un bon résultat. Cette fois, nous avons eu de la chance, mais ça arrive parfois ..."