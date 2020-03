Un stade au nom mythique pour la finale de l'Europa League en 2022

L'UEFA a confirmé l'information ce lundi.

On savait déjà que Saint-Petersbourg accueillerait la finale de la Ligue des Champions en 2022, on sait désormais quel sera le stade qui accueillera la finale de l'Europa League. C'est Budapest et la Puskas Arena qui auront cet honneur, comme l'UEFA a confirmé ce lundi.

Dans le même temps, l'instance européenne a annoncé le nom des villes hôtes des Supercoupe d'Europe en 2022 (Helsinki) et l'année suivante (Kazan).