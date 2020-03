JPL : Changement en tête du classement des joueurs avec le plus de temps de jeu

Bien sûr, les portiers mènent toujours la danse. Mais, si l'on prend uniquement en considération les joueurs de champ, la dernière journée a apporté quelques changements au classement.

Ils sont toujours trois gardiens à avoir disputé toutes les rencontres du championnat cette saison : Nicolas Penneteau pour les Zèbres, Arnaud Bodart pour les Rouches et Hendrik Van Crombrugge pour les Pandas, puis les Mauves.

Deux des joueurs de champ avec le plus de temps de jeu s'affrontaient ce week-end ; Davy De fauw et Kristof D'Haene. Si les deux équipes n'ont pas su se départager au cours de ce "presque derby" (12 kilomètres séparent Courtrai de Waregem), D'Haene est devenu le joueur de la Jupiler Pro League avec le plus de temps de jeu.

En sortant du terrain à la 77ème minute de jeu, le défenseur de Zulte Waregem, Davy De fauw, a même perdu deux places dans ce classement. En effet, Caufriez, le capitaine de Waasland-Beveren n'a manqué que huit minutes cette saison. Ngadeu (La Gantoise, 17 minutes manquées) et Thibaut Peyre (Malines, 49 minutes manquées) complètent le top 5.