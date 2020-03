Kevin De Bruyne s'est blessé : Pep Guardiola fait le point avant le derby de Manchester

Mauvaise nouvelle pour Manchester City : Kevin De Bruyne s'est blessé à l'épaule lors de la victoire en finale de Carabao Cup contre Aston Villa et est incertain pour la rencontre de ce dimanche.

Kevin De Bruyne est mal retombé après un contact lors de la finale de Carabao Cup dimanche passé, face à Aston Villa à Wembley. Absent ce mercredi par mesure de précaution pour le déplacement à Sheffield Wednesday (0-1 au 5e tour de FA Cup), KDB est également incertain pour le derby mancunien de dimanche prochain.

"Kevin avait un problème à l'épaule et n'était pas fit", révèle Pep Guardiola en conférence de presse d'après-match dans des propos relayés par Skysports. "Dans les dernières minutes du match, il est mal tombé et avait un petit problème. Nous ne savons pas pour combien de temps il en a, espérons que ce ne soit pas trop long". Concernant le derby contre Manchester United, le Catalan est resté vague : "Je ne sais pas". Impossible de savoir aujourd'hui si De Bruyne pourrait également être certain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions, contre le Real Madrid (1-2 à l'aller).