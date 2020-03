JPL : Bruges bat le Cercle... qui est sauvé malgré sa défaite; Eupen joue un mauvais tour à Malines

A la veille des PO, l'avant-dernière journée de la saiso régulière de JPL proposait plusieurs rencontres à enjeu, entre la course aux PO1 et le bas de tableau où 3 équipes se disputent leur survie en D1A.

Malines - Eupen 1-1

Rencontre cruciale pour Malines qui pouvait empocher le dernier ticket pour les PO1 en cas de victoire. Igor de Camargo (40e) ouvrait le score juste avant la pause d'un très beau but, au terme d'une belle action avec Kabore. Les Pandas revenaient au score grâce à Smail Prevljak (54e) qui profitait d'une bourde défensive. Le Kavé continuait à pousser mais ni Malines ni les Pandas n'arrivaient à faire bouger le score, malgré une fin de match mouvementée. Eupen accueillera le FC Bruges lors de l'ultime rencontre au Kehrweg. Malines est sixième à égalité avec Genk mais devant les Limbourgeois grâce aux buts inscrits, les deux formations se disputeront la sixième place le week-end prochain à Genk.

FC Bruges - Cercle Bruges 2-1

Le Derby Brugeois opposait le leader à une formation en lutte pour sa survie en JPL. Le Club n'a fait aucun cadeau à son voisin qui tenait pourtant bien le coup. Hans Vanaken (39e) et Diatta (59e) metait le Club sur les roses. Le Cercle réduisait le score dans les arrêts de jeu par Kylian Hazard (90e+1). Pas suffisant pour revenir dans le match. Toutefois, le Cercle était finalement et officiellement sauvé grâce à la défaite de Waasland-Beveren.

Courtrai - Antwerp 0-1

L'Antwerp, toujours concerné l'Europe voire le titre en haut de classement, se déplaçait chez des Merles d'ores et déjà sauvés et loin du Top-6. Les hommes de László Bölöni l"ont finalement emporté sur le plus petit écart grâce à une but de Refaelov (84e) en fin de match. Une victoire qui permet au Matricule 1 de prendre ses distances avec le Standard et de rester dans le sillage de Charleroi et de Gand.