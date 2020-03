Dejaegere met en avant les qualités de Charleroi : "organisation et transition"

Brecht Dejaegere ne devait normalement pas débuter la rencontre de ce samedi soir contre le Sporting Charleroi. Mais, une gêne à l'échauffement pour Odjidja en a décidé autrement.

Concentrés et déterminés dans les premiers instants du match, les Gantois ont finalement pris l'eau dans leur Ghelamco Arena. Remplacé un peu avant l'heure de jeu, le milieu de terrain tente d'expliquer : "Peut-être que la fatigue a joué un rôle. Je constate que de nombreux joueurs se plaignent de plus en plus de certaines douleurs. Nous avons un beau noyau, mais nous devons toujours faire sans Yaremchuk, Depoitre, Vadis Odjidja, et d'autres".

Mais Dejaegere a tout de même reconnu les qualités de son adversaire : "Charleroi joue parfaitement avec ses qualités. Ils sont organisés, patients, et attendent à chaque fois une mauvaise passe de l'adversaire. Après cela, ils repartent très bien en contre-attaque".