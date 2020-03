Marc Degryse : "On connait déjà le champion"

Bruges compte quinze points d'avance sur son dauphin La Gantoise avant même le début des PO1 (qui verra l'écart réduit à huit points).

En somme, les Buffalos devront gagner trois fois plus que les Blauw & Zwart s'ils veulent être champion, et selon Marc Degryse la bataille pour le titre est déjà décidée.

"Le Club est plus que jamais sur son nuage, seul sur son île cette saison. Il est difficile d'imaginer qu'ils se mettent à perdre toutes leurs rencontres durant les PO1, surtout si l'on tient compte du fait qu'ils n'ont perdu qu'un seul match de JPL cette saison. Du coup, je pense que le champion Belgique est déjà connu, et il faut désormais se concentrer sur la course aux autres tickets européens", confiait l'ancien joueur à Sport/Footmagazine.

Des places que Gand, le Sporting de Charleroi et l'Antwerp devraient se disputer. Derrière, le Standard devra s'accrocher pour se mêler à la lutte à la deuxième place, et ce, avec le dernier qualifié pour les PO1 à savoir Genk, Malines ou Anderlecht.