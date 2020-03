Doku dit non au Ghana, une bonne nouvelle pour Roberto Martinez et les Diables ?

Ça peut aller vite pour Jérémy Doku. Le jeune talent d'Anderlecht, âgé de 17 ans, a fait bonne impression ces dernières semaines et il pourrait être sur le radar de l'entraîneur national Roberto Martinez.

Selon Het Nieuwsblad, Doku pourrait être la surprise du chef lors de l'annonce de la sélection de Roberto Martinez pour le stage au Qatar.

Doku a un profil intéressant et Martinez ne peut pas compter sur Eden Hazard comme ailier gauche. Yari Verschaeren revient de blessure et Januzaj, Origi et Lestienne sont dans une forme moyenne.

En tout cas, le jeune anderlechtois a déjà dit non à l'équipe nationale ghanéenne. L'entraîneur national Charles Akonnor était récemment en Belgique pour séduire Luckassen, Amuzu et Doku, mais seul Luckassen n'a pas refusé.