L'Euro 2020 reporté? Mehdi Bayat s'exprime: "Pure spéculation"

Le Président de l'Union Belge attend impatiemment la 'réunion' de ce mardi pour communiquer.

Quel sort sera réservé à l'Euro 2020? L'issue la plus probable, comme l'a officiellement demandé la Fédération Italienne, serait un report de la compétition qui doit se tenir du 12 juin au 12 juillet prochain, dans 12 villes européennes différentes.

"Une situation de crise"

Mais Mehdi Bayat n'a pas encore acté un report. "Nous sommes dans une situation de crise. Nous ne pouvons pas dire pour l'instant: 'on va faire ceci ou on va faire cela'. L'UEFA a préparé certaines choses et les 55 états membres vont maintenant discuter, tous ensemble", insiste-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

"Nous allons surtout écouter et, en fonction de ce qui sera proposé, nous pourrons donner notre accord ou notre désaccord", ajoute-t-il. Par contre, le président de l'Union Belge refuse de se prononcer tant qu'il ne se sera pas entretenu avec ses homologues. "Rien n'a pour l'instant été communiqué aux états membres. Nous attendons la vidéoconférence de mardi. Tout ce qui est dit ou écrit pour l'instant n'est que pure spéculation."