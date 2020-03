Kemar Lawrence et Michael Murillo bloqués en Belgique à cause du coronavirus

Les deux joueurs du Sporting d'Anderlecht n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux.

Après l'annonce de la suspension des entraînements du Sporting d'Anderlecht, les joueurs étaient invités à rester chez eux avec leur famille. Cependant, pour les joueurs étrangers, c'est une chose qui sera difficile à mettre en place.

En effet, selon le Nieuwsblad, Michael Murillo et Kemar Lawrence sont tous les deux bloqués et ne peuvent pas rentrer au Panama et aux Etats-Unis puisque les vols européens vers ces destinations sont bloqués.

D'après le média flamand, Murillo pourrait demander de l'aider à l'ambassade de son pays.