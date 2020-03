Atalanta-Valence, le match responsable de la crise du coronavirus en Lombardie ?

On le sait, l'Italie est actuellement le pays le plus gravement touché par le coronavirus. Selon la protection civile, la rencontre de Ligue des Champions entre l'Atalanta et Valence du 19 février aurait joué un rôle dans la propagation du virus en Lombardie.

L'opposition entre l'Atalanta et Valence pourrait être déclencheuse de la propagation du virus en Lombardie. C'est ce qu'explique le Corriere dello Sport dans son édition du samedi. La protection civile suit cette piste pour expliquer cette propagation dramatique en Lombardie, et par la suite dans la Botte. A l'époque (mi-février), le virus était déjà présent sur le territoire espagnol et les supporters, ainsi que le staff de Valence, pourraient avoir propagé la maladie lors de leur déplacement à San Siro pour la rencontre de Ligue des Champions contre l'Atalanta. Pour rappel, le match se jouait à Milan car l'Atalanta n'a pas un stade aux normes de l'UEFA. De manière assez plausible, la protection civile évoque la possibilité que de nombreux supporters espagnols, porteurs du virus mais sains, auraient pu transmettre la maladie. Notamment à cause de la promiscuité dans les transports en commun, des accolades et poignées de mains dans le stade ou encore des partages de gobelets de bière. Tout cela dans un stade qui a accueilli pas moins de 50.000 supporters ... De plus, un journaliste espagnol qui s'était déplacé en Italie pour couvrir la rencontre, a été déclaré comme positif au virus une semaine après la rencontre. Il aurait donc pu transmettre le virus dans la salle de presse. Si ce scénario reste au stade de l'hypothèse, elle ne semble pas fausse. Ce qui rendrait d'autant plus tragique la situation dans laquelle se trouve l'Italie actuellement.