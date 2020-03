Pronlonger la saison jusqu'au 31 août? L'avis de Mehdi Bayat

De nombreux scenarios sont envisagés aux quatre coins d'Europe pour permettre aux différents championnats d'aller à leur terme, malgré l'interruption forcée.

Noël Legraet, président de la Fédération Française de Football a ainsi évoqué la possibilité de laisser jusqu'au 31 août aux championnats européens pour aller à leur terme. L'UEFA serait séduite par l'idée, même s'il faudrait, forcément, raccourcir la saison suivante.

Minimum espéré: la 30e journée et la Coupe

Et qu'en pense le président de l'Union Belge? "Je ne suis pas Madame Soleil", répond Mehdi Bayat dans un entretien accordé au Soir. Pour lui, il est trop tôt pour envisager d'éventuels scénarios. "Il faut revenir sur terre, nous vivons une crise sanitaire mondiale et cela prime sur tout le reste."

Le président de l'Union Belge va même un peu plus loin. "Il ne sert à rien de faire 1.000 scénarios puisqu'on ne sait pas où on va", insiste-t-il. Même si, pour le foottball belge, il fixe plusieurs priorités. "Le minimum espéré est de pouvoir jouer la 30e journée et la finale de Coupe, mais on ne sait rien dire aujourd'hui."