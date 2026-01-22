La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

La Gantoise est à la veille d'un déplacement à Sclessin. Rik De Mil a préfacé la rencontre en conférence de presse.

En renversant Anderlecht dans le dernier quart d'heure (victoire 4-2), La Gantoise a oublié la frustration de l'élimination au Lotto Park. De quoi reprendre confiance, mais sans fanfaronner : "Ce n'est pas un groupe qui s'emballe facilement, donc après dimanche, nous avons immédiatement remis les pieds sur terre", explique Rik De Mil en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

"Nous avons également identifié les points à améliorer. Les buts encaissés ont été trop faciles et l'intensité au début n'était pas optimale. Cette dernière sera certainement nécessaire contre le Standard. Vous savez comment ça peut bouillonner là-bas lorsque Sclessin fait du bruit", poursuit-il.

Deux points d'avance sur les Rouches au coup d'envoi

Il veut s'appuyer sur ce qu'il voit de son équipe depuis la reprise : "À Anderlecht, nous avons montré que nous pouvions jouer avec confiance et audace lors d'un match à l'extérieur. La prochaine étape consiste à convertir cela en résultats".

De Mil sera toutefois sans doute privé de Siebe Van der Heyden, qui s'est blessé au genou contre Anderlecht. Une possible absence embêtante : Samuel Kotto, son habituel remplaçant, est parti à Reims. Si le forfait de l'ancien Unioniste se confirme, c'est Jean-Kévin Duverne qui serait sans doute de la partie. Le Français n'a plus débuté un match depuis le mois d'octobre et jouerait sur son mauvais pied.

Une situation loin d'être optimale : "Suis-je inquiet ? Il ne peut plus se passer grand-chose de plus. Il est clair que nous avons besoin de joueurs. Et de préférence au plus vite. Je sais que le club travaille sur le sujet. Des réunions et des conférences sont prévues. Mais je me concentre sur les joueurs qui sont déjà là", conclut Rik De Mil.