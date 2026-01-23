Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Si Saint-Trond est plus que jamais la belle surprise de la saison, Andrés Ferrari n'a pas encore confirmé tout le bien qui est pensé de lui. Avec l'arrivée d'Oumar Diouf, sa place dans la hiérarchie a encore reculé. Il se dirige désormais vers un départ, en prêt assorti d'une option d'achat.

Pendant l’été, Saint-Trond n’a pas choisi Keisuke Goto en prêt par hasard. Le Japonais venait rejoindre plusieurs compatriotes, mais il correspondait aussi parfaitement au style de jeu des Trudonnaires, qui avaient grandement besoin d’un véritable joueur de surface.

Avec ses dix buts toutes compétitions confondues, l’attaquant prêté par Anderlecht a éclipsé Andrés Ferrari, pour qui Saint-Trond avait levé l’option d’achat de 2,5 M€ après son prêt de Villarreal, en mai dernier, suite à ses sept buts et trois passes décisives lors de l’exercice précédent.

Condamné à un rôle de remplaçant pour la saison 2025-2026, il a participé à 21 des 22 premières rencontres de championnat, mais pour un total de seulement 972 minutes, soit une moyenne de 44 minutes par match.

Andrés Ferrari va quitter Saint-Trond pour le Sporting Gijon

Auteur de trois buts et d’une passe décisive, l’avant-centre uruguayen a vu son temps de jeu se réduire au fil des semaines, jusqu’à ne disputer que 65 minutes lors des sept derniers matchs. Avec l’arrivée récente d’Oumar Diouf, il devait encore perdre une place dans la hiérarchie.



Il est donc logique de le voir quitter le Stayen ce mois de janvier. Selon les informations de la Gazet van Antwerpen, Andrés Ferrari se dirige vers un retour en Espagne, au Sporting Gijón, neuvième de Segunda División, alors que le Werder Brême avait manifesté son intérêt il y a quelques semaines. Il s’agira d’un prêt assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas encore été révélé.