Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

Noah Ohio jouait les utilités au FC Utrecht. Il part à la recherche de temps de jeu en deuxième division espagnole.

Il y a un an et demi, le Standard avait réussi à récupérer un million d'euros dans la vente de Noah Ohio au FC Utrecht, alors que le joueur n'avait plus aucun avenir à Liège sous Ivan Leko. Mais ne le cherchez pas dans la sélection de ce soir contre Genk en Europa League.

L'attaquant de 23 ans a été prêté jusqu'en fin de saison au Real Valladolid, en deuxième divison espagnole. Un prêt qui est tout sauf étonnant, tant Ohio ne faisait plus partie des plans de Ron Jans.

L'ancien entraîneur du Standard, qui prendra sa retraite en fin de saison, ne l'a fait entrer au jeu qu'à deux reprise en championnat, le reléguant même avec les U21. Pour fuir cette situation problématique, un accord a donc été trouvé avec Valladolid, avec option d'achat à la clé.

Retrouver le plaisir de jouer

Les deux parties négociaient déjà depuis le mois d'octobre. Et à entendre Ohio dans le communiqué officiel, Ohio n'est pas arrivé dans l'optique de repartir dans six mois : "L’objectif est clair : se concentrer sur le prochain match. Je veux rester ici de nombreuses années, donner le meilleur de moi-même et aider l’équipe".





Il faut dire que Valladolid est déjà le septième club depuis le début de sa carrière professionnelle en 2021. Un peu de stabilité serait la bienvenue. Ambitionnant un retour en Liga, sa nouvelle équipe est acutuellement douzième au classement, à sept points des Playoffs d'accession.