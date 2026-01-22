Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

Présence marquante ce mercredi à l'Allianz Arena : Michael Verschueren est apparu en salle de presse pour saluer, devant les caméras, son ami Vincent Kompany. Spontané ? Oui, mais le président du RSCA sait bien sûr ce qu'il fait.

Voilà une image qui a rappelé de sacrés souvenirs aux supporters du RSC Anderlecht : Michael Verschueren prenant Vincent Kompany dans ses bras, comme en 2019, quand le président (alors directeur sportif) des Mauves convainquait le capitaine de Manchester City de revenir au bercail.

Tous deux sont restés proches depuis, après avoir - tous deux aussi - été écartés par Wouter Vandenhaute à son arrivée au Sporting d'Anderlecht. De l'eau a coulé sous les ponts depuis : Vincent Kompany est au sommet du football européen, tandis que Verschueren est revenu par la grande porte au RSCA.

Et même s'il est très occupé par son poste au Bayern, Kompany reste un ambassadeur des Mauve & Blanc à l'international, ne perdant jamais une occasion de dire le bien qu'il pense d'Anderlecht et sa certitude que le club retrouvera les sommets. Il l'a encore fait cette semaine.

Michael Verschueren veut réactiver ses réseaux

Anderlecht a une idée claire avec l'arrivée de Michael Verschueren, dont le nom de famille signifie évidemment beaucoup au club. Cette idée, c'est de renouer les liens avec les anciennes légendes du club comme Romelu Lukaku, Vincent Kompany ou Jean Kindermans, avec qui Verschueren aurait récemment partagé un repas à Bruxelles.

Bien sûr, un retour de Kompany à Anderlecht n'est plus à l'ordre du jour, mais cela ne signifie pas que l'ancien capitaine et coach des Mauves ne peut plus amener ses conseils et son savoir-faire au club. De même que les relations entre le Bayern et le RSCA peuvent s'avérer intéressantes - ne cite-t-on pas Nathan De Cat en Bavière ?





Besnik Hasi, récemment, avait même eu l'opportunité de prendre un café avec son ami Kompany dans les installations du club. L'idée est claire : Michael Verschueren, qui est quelqu'un de très sociable, ne veut pas s'isoler comme le faisait Wouter Vandenhaute.

Kompany, Lukaku, mais aussi Tielemans, Saelemaekers,... la porte leur est toujours ouverte. Ces effusions publiques avec Vincent Kompany, sincères, avaient donc également un sens "politique" très clair.