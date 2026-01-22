La Gantoise tient son nouvel attaquant

La Gantoise tient son nouvel attaquant
Photo: © photonews

La Gantoise serait proche d'accueillir Moctar Diop. L'attaquant de 21 ans arrive de Lillestrøm et passe en ce moment ses tests médicaux à Gand.

Moctar Diop (21 ans) est un attaquant imposant mesurant 1,93 m, international sénégalais chez les jeunes. Il évolue en Norvège depuis 2023, où il a d'abord joué pour Aalesund puis est passé à Lillestrøm.

Là, Diop compte 39 matchs pour dix buts, des chiffres suffisants pour attirer l'attention de La Gantoise. Les clubs en provenance de Scandinavie ont en effet traditionnellement souvent réussi leur adaptation en Pro League. 

Un transfert à 1 million pour La Gantoise

Selon des sources norvégiennes, Gand débourserait environ douze millions de couronnes norvégiennes pour Diop, soit environ un million d'euros. Lillestrøm l'avait acquis en 2024 à Aalesund contre 7,5 millions de couronnes, soit environ 650 000 euros.

Le club confirme que Diop a obtenu l'autorisation de parler avec une autre équipe, bien qu'il n'ait pas souhaité commenter davantage. Son agent n'a pas souhaité s'exprimer non plus. 


Moctar Diop passe en ce moment ses tests médicaux à Gand et en cas de réussite, il viendra concurrencer Wilfried Kanga en pointe de l'attaque des Buffalos. 

