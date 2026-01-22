Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

Charleroi vit pour le moment un mercato assez calme. Mais cela n'empêche pas la direction de rester à l'affût des bonnes affaires.

Pour l'heure, l'opération la plus marquante de ce mois de janvier au Mambourg est la prolongation de contrat de Parfait Guiagon, annoncée dans l'euphorie générale de la qualification pour la Coupe de Belgique. Une arrivée est désormais bouclée, celle de Slobodan Stanojlovic. Il s'agit d'un attaquant serbe de 24 ans, actif dans le club de Beograd. La saison dernière, il n'était pas titulaire en première division serbe.

Son parcours est assez atypique puisque Stanojlovic connaît déjà le Pays Noir...pour avoir signé à l'Olympic Charleroi l'été dernier. Mais sa demande de permis de travail n'avait pas abouti, il était reparti en Serbie au bout de deux mois, ne jouant pas le moindre match pour les Dogues.

Pas de transfert à l'Olympic ? Le Sporting a plus de chance

Il revient donc en bords de Sambre, mais n'y est qu'en transit : le garçon va être prêté jusqu'en fin de saison chez les Francs Borains, qui bénéficient d'une option pour une saison supplémentaire.

Un transfert qui rappelle le destin d'un autre attaquant, Mondy Prunier. Lui aussi avait été prêté aux Francs Borains dans la foulée de son arrivée à Charleroi. Appartenant toujours aux Zèbres, il n'a pas encore disputé de rencontre pour le Sporting et est reparti en prêt...chez les Francs Borains, après une première partie de saison décevante à Eupen.





Stanojlovic s'acclimatera au football belge en D1B : “Slobodan est un offensif pouvant évoluer dans plusieurs positions. Il est intelligent dans ses déplacements et doté d’une bonne qualité de finition. A 24 ans, il va découvrir un nouveau football et se développer à Boussu. Son arrivée augmente la concurrence et offre de nouvelles possibilités au staff", le décrit le directeur sportif Laurent D'Affnay dans le communiqué officiel.