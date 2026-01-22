Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

Mathias "Zanka" Jorgensen veut faire son retour en Europe. Le défenseur central danois a résilié son contrat en MLS.

Il est probablement l'un des échecs les plus retentissants de l'ère Jesper Fredberg au RSC Anderlecht. Quand Mathias Jorgensen, dit "Zanka", arrive à Bruxelles, il a pourtant pour lui un sacré CV avec plus de 100 matchs de Premier League pour Huddersfield et Brentford.

C'est d'ailleurs à Brentford qu'il avait connu Brian Riemer, alors adjoint du club anglais. Mais à Anderlecht, rien ne s'est passé comme prévu pour Zanka. En 26 matchs, le Danois n'a livré aucune prestation référence et a même été tout bonnement catastrophique.

Zanka veut revenir en Europe

Résultat : il y a un an, Jorgensen quittait Anderlecht, direction la MLS et le LA Galaxy. Il y a disputé 25 matchs, sans réellement convaincre non plus. En théorie, il devait toutefois commencer la saison 2026 sous les couleurs du club de Los Angeles.

Mais le média danois Tipsbladet révèle que Zanka a décidé de résilier son contrat prématurément. L'ex-Mauve estime que le LA Galaxy n'a pas tenu ses promesses en termes de transferts entrants, et le style de jeu du club ne lui conviendrait pas.



Mathias Jorgensen souhaiterait revenir en Europe. Cela risque fort de ne pas être en Belgique, où le défenseur central de 35 ans a laissé une bien piètre image.