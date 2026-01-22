Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Lang - Engels

Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

Une rumeur envoyait Arne Engels vers l'Allemagne. Mais le milieu de terrain du Celtic Glasgow a affirmé qu'il resterait où il est. (Lire la suite)

Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

Mathias "Zanka" Jorgensen veut faire son retour en Europe. Le défenseur central danois a résilié son contrat en MLS. (Lire la suite)

Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

Le centre de formation du VAFC regorge de jeunes pépites prêtes à saisir leur chance au plus haut niveau. L'une d'elles intéresse plusieurs clubs en Belgique. (Lire la suite)

Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

Six mois après son arrivée au Napoli, Noa Lang s'en va déjà sur un constat d'échec. Il va rejoindre le Galatasaray. (Lire la suite)