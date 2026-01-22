Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Lang - Engels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Lang - Engels
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Lang - Engels

Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

Une rumeur envoyait Arne Engels vers l'Allemagne. Mais le milieu de terrain du Celtic Glasgow a affirmé qu'il resterait où il est. (Lire la suite)

Les supporters d'Anderlecht ne réclameront pas son retour : un flop total est libre

Mathias "Zanka" Jorgensen veut faire son retour en Europe. Le défenseur central danois a résilié son contrat en MLS. (Lire la suite)

Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

Le centre de formation du VAFC regorge de jeunes pépites prêtes à saisir leur chance au plus haut niveau. L'une d'elles intéresse plusieurs clubs en Belgique. (Lire la suite)

Noa Lang s'en va déjà : accord complet pour l'ancien brugeois

Six mois après son arrivée au Napoli, Noa Lang s'en va déjà sur un constat d'échec. Il va rejoindre le Galatasaray. (Lire la suite)


