Les supporters ont voté: voici leur meilleur gardien de l'histoire de Genk

Il n'avait pas 20 ans quand il a quitté le Limbourg, mais il a su marquer les esprits.

Sans surprise et sans aucune discussion, c'est Thibaut Courtois que les supporters du Racing Genk ont plébiscité comme le plus grand gardien de l'histoire de leur club. Et le portier du Real Madrid a été élu à une écrasante majorité, devant Laszlo Köteles et Danny Vukovic.

Une saison, un titre

Passé par l'école des jeunes du Racing, Thibaut Courtois avait disputé son tout premier match en Pro League en 2009, alors qu'il n'avait que 17 ans, mais ce n'est qu'un an plus tard qu'il s'est imposé comme titulaire entre les perches limbourgeoises.

Et une saison complète lui aura suffi pour s'inscrire dans la légende du KRC Genk: champion de Belgique en 2011, il avait, notamment dégoûté les supporters et les attaquants du Standard, lors du dernier match de la saison, pour permettre à Genk d'enlever le troisième sacre de son histoire.