Un club de Premier League se met au service de la communauté anglaise pendant le confinement

Les gestes solidaires se multiplient pour les personnes plus fragiles durant l'épidémie.

Même si la Premier League est suspendue à cause de l'épidémie du coronavirus, les clubs n'oublient pas leurs supporters. Les plus âgés, plus fragiles face au virus, ont été privilégiés.

"Nous avons un nombre relativement important de 'vieux' détenteurs d'abonnement. C'est pourquoi tous les joueurs du club ont reçu une liste avec les numéros de téléphone de dizaines de personnes âgées. Nous les appelons chaque semaine pour voir s'il y a un problème. Nous le signalons au club si c'est le cas", confie Tim Krul, le gardien de Norwich.

Ce dernier explique avoir récemment aidé son voisin de 94 ans à faire ses courses.