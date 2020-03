L'Antwerp suspend la vente d'abonnements pour la saison prochaine : "Et si le championnat reprenait en décembre ?"

L'incertitude est totale. Si on se dirige plus que probablement vers un arrêt complet de l'actuelle saison, il se pourrait également que la suivante soit fortement impactée. Le Great Old a, en tout cas, décider de ne pas vendre d'abonnements pour la saison prochaine de sitôt.

Le directeur sportif du Matricule 1 a expliqué la décision de son club à Sporza : "Il est très difficile d'en parler pour l'instant. Officiellement, tout ce que nous savons, c'est qu'aucun événement public n'est autorisé avant le 30 avril. Mais on suppose que cette période sera probablement prolongée. Reste à savoir jusqu'à quand ? Septembre ?Décembre ? Nous ne savons pas quand le prochain championnat va commencer, nous ne savons pas quand il y aura de nouveau du public, nous ne savons pas combien d'argent des droits TV nous allons perdre, etc". Et Sven Jaecques d'en dire plus sur le manque à gagner des recettes procurées par la billetterie : "Sur l'ensemble de la saison, toutes les recettes provenant de la billetterie représentent un quart de notre budget total. Mais il faut aussi se poser la question suivante : les entreprises et les supporters auront-ils encore assez d'argent pour acheter des places après cette crise ?".