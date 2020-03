Simon Mignolet fait un don à l'hôpital de Saint-Trond

Le deuxième portier des Diables Rouges est né à Saint-Trond et a fait ses débuts au STVV. Il a ainsi décidé d'apporter son aide à l'hôpital qui a récemment vu la naissance de son fils.

Simon Mignolet a livré plusieurs tablettes à l'hôpital Sint-Trudo, à Saint-Trond. L'objectif est que les patients en quarantaine puissent rester en contact avec leurs proches. Le gardien brugeois vient s'ajouter à la longue liste des footballeurs qui ont décidé de faire don d'une partie de leurs salaires élevés, mais peu mis à contribution fiscalement, à destination de services sanitaires sous-financés.

Il commente son action, sur son compte Instagram : "Je suis originaire de Saint-Trond, une ville gravement touchée par le coronavirus. Je voulais aider l'hôpital qui me tient à cœur, car mon fils y est né et ma mère y a récemment subi une opération, avec succès. En faisant don de tablettes, j'espère avoir réalisé ma part de travail. Je tiens à conseiller une fois de plus, surtout pour les jeunes parmi nous, de respecter autant que possible les précautions du gouvernement, de rester à la maison et de se laver les mains. Parce que c'est la seule façon de sauver des vies et de rester en sécurité".