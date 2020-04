Ruud Vormer champion de Belgique pour la troisième fois: "Le titre le plus étrange"

Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais ça ne fait plus aucun doute: le Club de Bruges sera sacré pour la seizième fois de son histoire.

Et déjà le troisième pour Ruud Vormer. Le Néerlandais était arrivé au Club de Bruges en 2014, et après avoir remporté la Coupe en 2015, le Néerlandais avait aidé l'équipe de Michel Preud'homme à renouer avec le titre en 2016, avant de doubler la mise en 2018.

"Le titre le plus étrange"

Mais ce titre-là tiendra sans doute une place particulière dans sa mémoire. "C'est un peu inattendu que ça arrive maintenant et comme ça, mais je pense que c'est tout à fait mérité. Nous pouvons être fiers de la saison que nous avons livrées", insiste le capitaine néerlandais du Club de Bruges dans un entretien accordé à VTM.

Même si cette fin de saison prématurée gâche un peu la fête des Blauw en Zwart. "On aurait évidemment préféré que ça se passe sur le terrain", confirme-t-il. "C'est définitivement mon titre le plus étrange et j'espère que je n'aurai jamais à revivre ça." Et tout le monde sera d'accord avec le Néerlandais...