Waasland-Beveren sauvé, une D1A à 18? Le président de la Pro League fait le point

Si la question du titre sera rapidement réglée, la question du descendant et de l'éventuel montant sera, sans aucun doute, plus épineuse et Peter Croonen en est conscient.

Par souci de clarté, le président de la Pro League rappelle que le résultat des discussions qui ont eu lieu ce jeudi au sein du Conseil d'Administration, ne vaut pas encore pour décision définitive. Il s'agit de recommandations qui seront suggérées à l'Assemblée Générale, qui devra prendre la décision. "C'est une direction claire que nous avons souhaité donner et d'ici le 15 avril, nous voulons avoir pris une décision définitive", explique le président de la Pro League à Sporza. D1A à 18? "On ne peut pas l'exclure" Un groupe de travail, composé de membres des 24 clubs professionnels, sera d'ailleurs chargé d'avancer sur le sujet dans les prochains jours. Mais Peter Croonen insiste, il n'est pas encore question d'une D1A à 18 la saison prochaine. "Si le classement est très clair pour désigner le champion, en principe, il doit l'être aussi pour désigner le descendant", insiste le président de la Pro League. "Waasland-Beveren ne voudra sans doute pas le reconnaître, mais c'est un sujet sur lequel devra se pencher le groupe de travail", ajoute Peter Croonen qui sait aussi que, si on ne peut pas jouer la finale retour de D1B, l'hypothèse d'un championnat à 18 sera sur la table. "On ne peut évidemment pas l'exclure", conclut-il prudemment.