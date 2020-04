L'Euro 2021 avec les mêmes villes ou pas ? Réponse à la fin du mois

Où se déroulera l'Euro ... 2021 ? Les villes-hôtes qui auraient dû accueillir la compétition dans deux mois ne se maintiendront peut-être pas toutes au vu du report de la compétition.

Alexei Sorokin, membre du comité exécutif de l'UEFA et coordinateur du comité exécutif pour l'organisation des matchs à Saint-Pétersbourg, a annoncé que la décision de l'UEFA concernant les villes-hôtes de l'Euro 2020 (reporté à 2021) serait normalement prise pour le 30 avril. C'est ce que Sorokin a déclaré à l'agence de presse TASS, précisant que des villes pourraient se retirer, ce qui impliquerait de nouvelles nominations.

"Tout sera clair le 30 avril, quand nous comprendrons quelles villes hôtes poursuivront l'organisation des matches de l'Euro et lesquelles décideront de se retirer de ce processus", a expliqué Alexei Sorokin. L'Euro 2020 était programmé à l'origine du 12 juin au 12 juillet prochains et a été reporté d'un an en raison du coronavirus ; il se tiendra désormais du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase finale doit se dérouler dans 12 villes : Amsterdam, Bakou, Bilbao, Budapest, Bucarest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg.