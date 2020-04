Une jolie indemnité de transfert pour Genk en cas de départ de Milinkovic-Savic ?

Passé par Genk entre 2014 et 2015, Sergej Milinkovic-Savic pourrait rapporter plusieurs milions d'euros au club limbourgeois en cas de départ cet été.

Passé par le KRC Genk durant une saison, Sergej Milinkovic-Savic évolue depuis août 2015 à la Lazio Rome. Ainsi, le milieu de terrain serbe est devenu un joueur confirmé de Serie A et s'est même invité dans la course au Scudetto cette saison avec son équipe, alors que la majorité des observateurs du football italien ne l'attendait pas à ce niveau-là il y a quelques mois.

Par conséquent, les performances du joueur de 25 ans attire les convoitises sur le marché des tranferts. En effet, d'après la Gazetta Dello Sport, plusieurs grosses écuries européennes, telles que le Paris Saint-Germain et Manchester United, seraient intéressées par ses services, et un départ semble donc probable cet été. Qui plus est, d'après le média italien, le club mancunien aurait même déjà offert 75 millions d'euros au club italien pour enrôler l'ancien de Vojvodina l'été dernier.

Selon toutes vraissemblances, une telle indemnité de transfert pourrait à nouveau arriver à la table des dirigeants de la Lazio dans les mois à venir. Ainsi, si ces derniers choisissent d'accepter l'offre, le KRC Genk pourrait percevoir plusieurs millions grâce au transfert, conformément au réglement de la FIFA, puisque le joueur a évolué au sein du club limbourgeois avant ses 23 ans.