Le Club de Bruges prolonge l'un de ses piliers jusqu'en 2023

Après Charles De Ketelaere, c'est au tour d'un autre Brugeois de prolonger son séjour au Club Bruges.

Brandon Mechele a paraphé un nouveau contrat revu à la hausse et portant jusqu’en juin 2023 avec le Club de Bruges. Le défenseur central âgé de 27 ans est devenu sous Leko un joueur indispensable à l'arrière. À tel point que le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martínez le convoque régulièrement en équipe nationale depuis plus d'un an.

Mechele a fait ses débuts au Club en mai 2013 et a fait une percée l'année suivante. Après un court passage en prêt à Saint-Trond en 2017, il entamera bientôt sa neuvième saison dans le noyau des Blauw en Zwart qui veulent conserver leurs meilleurs éléments pour être compétitif en Europe.