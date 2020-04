Un retour en France pour Jean Butez? "Imaginable et faisable"

Annoncé depuis quelques jours du côté d'Anderlecht, Jean Butez quittera plus que probablement Mouscron l'été prochain. Mais il n'écarte aucune possibilité. Pas même celle d'un retour en France.

Passé par le centre de formation du LOSC, Jean Butez avait rejoint l’Excel Mouscron en juillet 2017. D’abord prêté par le club lillois, le jeune Français avait su convaincre la direction hurlue de lui donner sa chance et de lui offrir une place de numéro 1 entre les perches.

J'espère jouer un jour en Ligue 1.

Deux ans plus tard, le portier de l’Excel a la bougeotte, et lorgne même vers la Ligue 1. "Un retour en France? C’est imaginable et faisable", estime Jean Butez pour Europe 1. "J’ai montré en Belgique que j’avais les qualités pour évoluer à haut niveau", ajoute-t-il.

Suffisant pour séduire une écurie de Ligue 1? Il semble le penser. "La Pro League est un championnat de plus en plus reconnu en Europe, qui se rapproche du championnat français et d’autres championnats européens. Ça ne me semble donc pas impossible. Et j’espère certainement pouvoir jouer un jour en Ligue 1."