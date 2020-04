Officiel : premier transfert pour La Gantoise

Les Buffalos ont conclu un accord pour un premier transfert estival.

Le jeune Mathéo Parmentier rejoindra l'équipe première de La Gantoise pour les trois prochaines saisons. Parmentier, 17 ans, appartenait à Lokeren, pour qui il a disputé 4 rencontres en D1B cette saison.

Tim Matthys, le directeur sportif des Buffalos, ajoute sur le jeune milieu de terrain d'1m86 : "Mathéo est un joueur très prometteur et il va directement rejoindre le noyau A. Avec ce recrutement, nous prouvons une fois de plus que nous travaillons avec une approche orientée vers l'avenir et que de plus en plus de jeunes talents sont utilisés".