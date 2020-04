La fusion s'éloigne: "Il n'a jamais été question de vendre l'âme du KVK"

Après la direction mouscronnoise, c'est au tour de Joseph Allijns de rejeter l'hypothèse d'une fusion, tout en adressant une petite pique à son confrère mouscronnois.

"Je regrette toute cette agitation autour d'une possible fusion. C'est Patrick Declerck qui a fait le premier pas. A sa demande, nous nous sommes réunis et nous avons discuté, mais rien de plus", insiste le président courtraisien dans une interview accordée au Nieuwsblad.

L'Excel a d'ailleurs tenu à mettre les choses au point, le week-end dernier, dans un communiqué: précisant qu'il n'était "nullement question de finaliser ce dossier à court ou à moyen terme".

Et s'il estime qu'une collaboration entre les clubs voisins pourrait voir le jour, le président courtraisien veut surtout rassurer les supporters des Kerels. "Il n'a jamais été question de vendre le cœur et l'âme du KVK", insiste-t-il. "Je ne veux pas blesser les supporters et je tiens à les rassurer: le KV Courtrai restera toujours le KV Courtrai."